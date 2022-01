Cât de profitabilă este o afacere cu nuci franțuzești. Cât costă investiția și după cât timp începeți să aveți câștig Un hectar de teren plantat cu nuci franțuzești poate genera profituri anuale de aproximativ 10.000 de euro. Costurile de intreținere sunt de cel mult o mie de euro pe an, spun specialiștii. Nucile sunt la mare cautare, datorita gustului bun și al valorilor nutritive foarte mari, printre care Omega 3. O idee de afacere, ce poate fi dezvoltata și cu fonduri europene, este cultivarea nucilor franțuzești. Aveți nevoie de teren, minimum un hectar, și de investiția inițiala in puieți. Un puiet de nuc franțuzesc costa intre 10 și 20 de euro. Pe un hectar de teren puteți planta aproximativ 200-250 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile apartamentelor din marile orase si in special ale celor din Bucuresti ar putea creste accelerat in 2022 pe fondul reducerii ofertei din piata. Sectorul logistic va ramane in continuare „starul” pietei imobiliare pe masura ce va continua sa urce spre pragul de 8 milioane de metri patrați, fata…

- Romanii au petrecut Sarbatorile de final de an, așa cum nu s-a mai intamplat niciodata: cu carne și cartofi de import, in proporții de pana la 80%, potrivit datelor din piața, ceea ce ar trebui sa constituie un serios semnal de alarma pentru autoritați. Cat despre producatorii romani, aceștia spera…

- Pastrama de muflon ar putea sa ii ia locul, in magazine, celei de porc. Producatorii de preparate din carne se plang ca nu mai gasesc materie prima in Romania, iar cercetatorii de la Universitatea de Științele Vieții din Iași le propun o alternativa: carnea de muflon, mistreț sau cerb.

- Producatorii de carne de porc din Romania preconizeaza ca aproximativ 80% din carnea care se va gasi in galantare in aceasta perioada va proveni din importuri, in contextul in care sectorul continua sa inregistreze pierderi semnificative din cauza pestei porcine africane (PPA), dar si a vanzarilor necontrolate…

- Producatorii de carne de porc din Romania preconizeaza ca aproximativ 80% din carnea care se va gasi in galantare in aceasta perioada va proveni din importuri, in contextul in care sectorul continua sa inregistreze pierderi semnificative din cauza pestei porcine africane, dar si a vanzarilor necontrolate…

- Info Cons a realizat un studiu pe baza etichetelor a 39 de produse tip pasta vegetala pe care le gasesti pe piata din Romania și a observat ca produsele cele mai bogate in glucide sunt si cele mai sarace in fibre. Producatorii de alimente au gasit o varianta de a aduce „gustul carnii” in preparatele…

- Deși suntem in extrasezon, cand prețul la tomate ar fi trebuit sa creasca, ceea ce se intampla in piața acum depașește orice imaginație. La Izbiceni, o zona legumicola cunoscuta din Romania, prețurile s-au prabușit pur și simplu, din cauza importurilor și a cererii reduse in contextul restricțiilor…

- Deși suntem in extrasezon, cand prețul la tomate ar fi trebuit sa creasca, ceea ce se intampla in piața acum depașește orice imaginație. La Izbiceni, o zona legumicola cunoscuta din Romania, prețurile s-au prabușit pur și simplu, din cauza importurilor și a cererii reduse in contextul restricțiilor…