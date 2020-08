Cat de profitabil este un credit nebancar? Institutiile financiare nebancare (IFN) si-au castigat rapid popularitatea pe piata romaneasca de credite, nu e de mirare ca in ultimii ani si-au extins si gama de produse, cu care reusesc sa atraga tot mai multi romani.



Debitorii sunt atat barbati cat si femei, persoanele tinere (de la 18 ani) cat si persoane mai in varsta (pana la 75 de ani) - exista un tip de credit nebancar accesibil fiecaruia.



Creditele nebancare IFN se disting printr-o serie de avantaje, dar si dezavataje. Iata cateva dintre avantajele care merita mentionate:



- Disponibilitatea - in Romania exista… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recesiunea ce va lovi Romania este "raiul pe pamant" daca te duce capul ca antreprenor si profisi de toate facilitatile din aceasta perioada. In schimb, daca esti un "berbec" care se ia dupa turma care aleagra dupa profituri rapide, atunci vei ajunge cu intreaga turma la faliment, este de parere analistul…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat demararea proiectului social privind distribuția tabletelor educaționale romanești. De primele tablete vor beneficia elevii din comuna Poiana Vadului, județul Alba. “Ne ținem de cuvant! In urma cu cateva saptamani am anunțat ca lucram, impreuna cu parteneri…

- Criza sanitara mondiala a surprins oamenii din intreaga lume, i-a prins nepregatiti de multe ori, insa, dornici de a invata din mers ceea ce trebuie sa faca, de la sporirea masurilor de protectie si distantare sociala, la renuntarea la multe lucruri si activitati care odinioara le faceau o reala placere.…

- Consiliul de administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis vineri reducerea dobanzii-cheie de la 2% la 1,75% incepand cu data de 2 iunie. Masura ar putea duce la dobanzi mai mici pentru creditele in lei. Aceasta este cel mai mic nivel de dobanda de politica monetara avut vreodata de catre…

- 719 persoane aflate in linia intai in gestionarea actualei epidemii SARS-CoV-2 care a afectat și Romania, medici, paramedici, asistenți medicali, infirmieri, cadre militare, polițiști, jandarmi, pompieri sau alte persoane aflate in dificultate, in varsta sau cu handicap, au beneficiat, in perioada 27…

- ISTORIC VEHICUL – 2.0 Istoric de daune! Registrul Auto Roman ofera clienților sai, incepand de astazi, 25 mai 2020, date despre daunele vehiculelor inmatriculate in Romania. Mai exact, in doar cateva minute, puteti afla informatii despre majoritatea vehiculelor pentru care au fost inregistrate oficial,…

- BCR ofera finantari cu dobanda zero in 2020 pentru ONG-uri, urmand ca din 2021 sa fie achitata de catre client Grupul BCR ofera organizatiilor neguvernamentale finantari in suma totala de 730.000 de euro, cu dobanda zero pentru anul 2020, ca masura de sprijin in contextul pandemiei COVID-19. Dobânda…

- Grupul Banca Comerciala Romana, prin BCR, BCR Social Finance si Fundatia Erste, pune la dispozitia sectorului non-profit din Romania finantari in suma totala de 730.000 de euro, cu dobanda zero in 2020, pentru a-l ajuta sa depaseasca actuala situatie de criza generata de pandemia provocata de noul coronavirus.…