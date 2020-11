Stiri pe aceeasi tema

- Productivitatea angajaților a crescut de la implementarea muncii de acasa, arata circa 30% dintre companiile respondente ale Raportului HR Barometru, realizat de PwC Romania in luna octombrie, in timp ce 44% spun ca a ramas constanta, potrivit unui comunicat al companiei de consultanța, scrie g4media.ro.…

