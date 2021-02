Cât de preocupați sunt angajatorii români de starea de bine a angajaților - studiu ​Prioritatea companiilor din România în 2021 este starea de bine a angajaților într-o “normalitate noua&", însa acest aspect este la jumatate fața de Grecia, Ungaria și Cehia - celelalte trei tari în care a fost realizat sondajul Undelucram.ro. De asemenea, studiul arata ca românii au fost cei mai stresați și tematori angajați din regiune anul trecut, însa doar 4% dintre ei au apelat la un psiholog, fața de 34% în Cehia.

