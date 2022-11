Cât de pregătiți suntem în fața unui ATAC aerian al Rusiei: Situația din România, dezvăluită de piloții militari - VIDEO CAT DE PERICULOS ESTE ATACUL AERIAN IN TIMPUL BOMBARDAMENTELOR RUȘILOR IN UCRAINA„Partenerul francez a dislocat in Romania importante trupe, printre ele este un sistem de aparare antiaeriana MAMBA care este foarte eficient. Și Romania a investit in ultimii ani in sisteme de aparare antiaeriana. De asemenea avem și scutul antiracheta, și acestea imi intaresc convingerea ca un atac, fie el și accidental, cred ca Romania și NATO, in momentul de fața, pot oferi raspunsul potrivit pentru acest tip de potențial incident.CAND NU SE VOR MAI FOLOSI PILOȚII MILITARIPersonal calificat din cadrul capabilitaților… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- "E o situatie complicata in Turcia. Linistea care a existat in ultimii ani nu a fost specifica. E problema curda acolo, apoi problema inflatiei - 85% - cata suparare si cata frustrare se poate strange. Are (Erdogan - n.r.) o pozitie interna de dictator. Nu mai e o semidicatura, ci o dicatura. Au arestat…

- Purtatoarea de cuvant a ministrului rus al afacerilor de externe, Serghei Lavrov, sfideaza Chișinaul dupa declarațiile despre șantajul energetic al Rusiei. Maria Zaharova neaga faptul ca Moscova ar utiliza asemenea metode. Aceasta spune ca Rusia livreaza ani la rand gaz, iar in ultima perioada aude…

- Forțele navale rusești au respins un atac cu drone in Golful Sevastopol, unde iși are sediul Flota Marii Negre, in peninsula Crimeea, anexata ilegal in 2014, a declarat sambata liderul instalat de Rusia in zona, informeaza Hotnews . „Navele Flotei Marii Negre au respins un atac cu drone in apele Golfului…

- Incepand de luni, 24 octombrie, din cauza atacurilor Rusiei asupra sistemului electroenergetic al Ucrainei și a reducerii volumelor de gaz de catre Gazprom, Republica Moldova va avea un deficit de energie electrica. Contractele comerciale semnate de SA Energocom nu vor acoperi tot consumul intre orele…

- Doua puncte de trecere a frontierei, Otaci și Unguri, și-au sistat activitatea in jurul orei 8.30, in aceasta dimineața. Decizia a fost luata dupa informarea din partea autoritaților din Ucraina privind alertele aeriene. Peste mai bine de o ora, activitatea a fost reluata.

- Punctul de trecere a frontierei Ocnița și-a sistat temporar activitatea de la ora 10:15. Conform informarii din partea autoritaților ucrainene, nu se permite intrarea și ieșirea din Ucraina pe motivul alertelor aeriene, anunța Poliția de Frontiera.

- Un barbat inarmat care a deschis focul intr-un centru de recrutare din Rusia, in regiunea Irkuțk, a fost arestat, conform celor spuse de guvernatorul regiunii, relateaza Reuters. Identificat drept Ruslan Zinin, barbatul de 25 de ani a intrat in centrul de recrutare din orașelul Ust-Ilimsk și l-a impușcat…

- Incepand de astazi, 1 septembrie, asigurarea obligatorie auto RCA s-a scumpit cu 355 de lei. Astfel, o polița RCA va costa 1.350 de lei cu 30% mai mult fața de cat costa acum. Majorarea costului RCA este dictata, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), de faptul ca nu pot fi acoperite…