Stiri pe aceeasi tema

- Pe de alta parte, 80% dintre ei considera ca nu beneficiaza de medicamente inovatoare in aceeași masura ca alți europeni, iar 18% nu cred in vaccinare, conform ediției a doua a Barometrului de Sanatate Publica. Institutul de Științe Politice și Relații internaționale „Ion I. C. Bratianu” al Academiei…

- Revocarea Ancai Dragu din funcția de președinte al Senatului de catre "monstruoasa alianța PNL - PSD - UDMR" arata "modul în care noua majoritate va acționa: în forța, fara respect pentru reguli și meritocrație", afirma liderul USR, Dacian Cioloș."Ca sa-i gaseasca…

- "USL un se poate reface, nu putem vorbi despre intrarea la guvernare a PSD; PNL este 100% in spatele lui Nicolae Ciuca și a negocierilor pe care le are cu partidele. Așteptam sa discutam cu USR, sa vedem daca se poate reface Coaliția. (Recomandare postare Facebook, apel PNL la responsabilitatea USR…

- Prognoza ANM pe urmatoarea luna arata complet diferit de ceea ce vedem acum afara. Se pare ca vom scapa de ploi și, la propriu, va rasari soarele din nou, in cea mai mare parte a timpului. Așadar, specialiștii ANM anunța ca temperaturile vor continua sa creasca pana la jumatatea lunii noiembrie. Astfel,…

- Efectele crizei COVID-19 și ale tulburarilor de stres post-pandemic au dus la o escaladare a simptomelor de depresie și anxietate la romani, cu precadere in randul tinerilor. Potrivit datelor...

- Ciolacu a amintit ca, in guvernarea Cițu au avut loc 12 tragedii in spitale, zeci de oameni murind din cauza incompetenței autoritaților. ”Cred ca premierul are amenzie. Faptul ca eu vorbesc primul inseamna ca PSD a caștigat alegerile.Stanga a fost trimisa in opoziție de președintele Iohannis, incalcand…

- Scena politica clocotește, actualul Guvern sta cu bagajele la ușa, mai ales ca nici CCR nu a fost de partea lui Cițu. PSD are ambiție mare sa-l dea jos pe Cițu prin propria moțiune, dar nici așa nu e de ajuns, Marcel Ciolacu vrea anticipate, indiferent daca moțiunea de marți va trece de Parlament. PSD…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, apreciaza ca modul in care vor fi validati noii ministri, dupa plecarea USR, precum si daca acest lucru implica un vot de incredere pentru intregul Cabinet vor fi subiecte transate de Curtea Constitutionala. “Conform prevederilor constitutionale, la expirarea termenului…