- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, in timpul sedintei de guvern, ca Romania este "mai pregatita" pentru a face fata unor situatii de urgenta majore, cum este cazul cutremurelor.

- Politiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarasi au descoperit, 57 de saci incarcați cu frunze de tutun, ascunși in semiremorca unui ansamblu rutier printre incarcatura de nisip. Ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Calarași, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat…

- In zilele urmatoare se anunta o scadere a temperaturii aerului, aspect care va determina o crestere a consumului de gaze in Romania. Chiar daca s-au extras importante cantitati de gaze din depozite in ultimele 3 luni, nivelul temperaturilor prognozate nu ar trebui sa ridice ingrijorari la nivelul consumatorului…

- Comisia Europeana a solicitat joi unui numar de 14 state membre, printre care si Romania, sa isi respecte angajamentele de reducere pentru mai multi poluanti atmosferici, astfel cum impune Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici, se arata intr-un…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca va continua discutiile privire la aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca decizia se ia in Consiliul Justitie si Afaceri Europene, nu in Consiliul European, informeaza AGERPRES . El a precizat ca tema Schengen nu se va afla pe ordinea de…

- "Boicotul asupra companiilor austriece este cu totul alta discutie. Si aici imi mentin parerea, ca in primul si in primul rand, romanii trebuie sa apeleze la companiile romanesti. Noi trebuie sa ne implicam ca aceste companii, chiar si banci (...) cu capital romanesc, sa fie mai dinamice si mai prezente…

- Consiliul European poate intoarce decizia Consiliului JAI in dosarul Schengen, a declarat la RFI eurodeputatul Renew Europe Dragoș Pislaru, membru al partidului REPER. El crede, pe de alta parte, ca indemnurile romanilor la boicotarea produselor austriece nu ajuta la nimic.Austria a blocat…