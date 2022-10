Cât de posibilă este o epidemie de holeră. În Haiti este deja alertă Dupa ce COVID19 a facut prapad in intreaga lume, Ministerul haitian al Sanatatii a anuntat ca opt oameni au murit pana acum de holera, existand temeri cu privire la o posibila epidemie. In urma cu 12 ani, holera a ucis aproape 10.000de oameni in Haiti, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

