Cat de periculos este sa inghiți pasta de dinți? Raspunsul medicului stomatolog Adrian Mina! Majoritatea pastelor de dinți conțin un ingredient numit fluorura de sodiu. Fluorul este un mineral natural care se gasește nu numai in pastele de dinți, ci și in apa potabila și chiar in unele alimente. „In primul rand, fluorul este un ingredient cheie in pasta de dinți. In principal, deoarece ne intarește smalțul dinților. Fluorul actioneaza in timpul proceselor de demineralizare si de remineralizare care au loc in mod natural la nivelul cavitatii bucale. Cand smalțul nostru este puternic, dinții sunt…