Cât de periculos este noul val provocat de Omicron. Medic: Este o mare temere în cazul României Deși mai blanda, noua varianta Omicron este mult mai contagioasa. Virusul se raspandește cu rapiditate, ducand la imbolnavirea multor oameni. O alta temere, pe langa numarul mare infectari, este legata de sectorul economiei. Firme din domenii importante risca sa fie paralizate din cauza personalului care va lipsi. De asemenea, spitalele risca sa funcționeze la capacitate redusa, pentru ca se infecteaza personalul medical. Este o situație cu care deja se confrunta America, unde in unele state a fost chemata in ajutorul Garda Naționala. „Aceasta este o mare temere in cazul Romaniei, care are oricum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Decizia este urmatoarea... Avem reducerea perioadei de carantina de la 14 zile la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala in ultimele 180 de zile, reducerea perioadei de carantina de la 14 la 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala in ultimele 180 de…

- • Starea de alerta – prelungita • Masuri speciale pentru angajatii din infrastructura critica • Autoritațile estimeaza ca Romania va avea intre 800.000 și 1 milion de cazuri de COVID-19 in valul 5 al pandemiei In Romania redevine obligatorie purtarea maștii de protecție in toate spațiile, iar aceasta…

- Se elimina obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate spatiile publice deschise neaglomerate Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de marti o hotarare prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si a masurilor necesar a fi aplicate…

- Guvernul urmeaza sa prelungeasca astazi starea de alerta, incepand cu data de maine, si sa aprobe, eventual cu unele modificari, masurile propuse aseara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Este vorba, printre altele, de renuntarea la masura purtarii mastii de protectie in spatile deschise…

- Testul PCR obligatoriu și carantina pentru nevaccinați, la intrarea in Romania, masuri anunțate duminica, in contextul apariției tulpinii Omicron, vor fi valabile din 10 decembrie pana pe 8 ianuarie, anunța Comitetul Național pentru Situații de Urgența.Au fost aprobate noile restricții anunțate de ministrul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Romania a stabilit o interdictie de intrare in tara si pentru cetatenii din Malawi din cauza noii tulpini a coronavirusului, numita Omicron. CONSULTAȚI AICI HOTARAREA CNSU Hotararea adoptata duminica de catre…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, duminica, la finalul ședinței de Guvern convocata de urgența de premierul Nicolae Ciuca, ca Romania a stabilit o interdictie de intrare in tara si pentru cetatenii din Malawi din cauza noii variante a coronavirusului, numita…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta” din Capitala, medicul Beatrice Mahler, spune ca o soluție pentru criza sanitara prin care trece Romania este ”testarea masiva” a populației, astfel incat persoanele depistate pozitiv cu COVID-19 sa fie izolate imediat. Vaccinarea și carantinarea nu pot da rezultate…