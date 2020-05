Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui studiu recent, mentinerea unei distante de doi metri intre persoane pentru limitarea raspandirii coronavirusului ar putea fi insuficienta. Studiul, publicat in jurnalul stiintific Physics of Fluid, a scos la iveala faptul ca, in conditiile unei brize usoare, de circa 4 km/h, picaturile…

- Rezultatele unui nou studiu efectuat de Institutul American de Fizica demonstreaza ca pastrarea unei distanțe de 2 metri este insuficienta pentru a limita raspandirea coronavirusului. Cercetarile au aratat ca picaturile de saliva se pot raspandi mai mult de cinci metri in cinci secunde, daca exista…

- Mentinerea unei distante de doi metri intre persoane ar putea fi insuficienta pentru limitarea raspandirii coronavirusului in mediul exterior, arata un studiu publicat in jurnalul stiintific Physics of Fluid: picaturile de saliva pot parcurge o distanta de peste cinci metri in cinci secunde in conditiile…

- Mentinerea unei distante de doi metri intre persoane ar putea fi insuficienta pentru limitarea raspandirii coronavirusului in mediul exterior, sugereaza un studiu publicat marti in jurnalul stiintific Physics of Fluids, citat de Agerpres.

- Chiar și cel mai slab vint face ca distanțarea sociala sa fie inutila: el impraștie picaturile de saliva in urma stranului și tusei la o distanța semnificativ mai mare de doi metri. La aceasta concluzie au ajuns oamenii de știința de la Universitatea din Nicosia, a caror lucrare este publicata in revista…

- Mentinerea unei distante de doi metri intre persoane ar putea fi insuficienta pentru limitarea raspandirii coronavirusului in mediul exterior, sugereaza un studiu publicat marti in jurnalul stiintific Physics of Fluids, citat de Agerpres.

- Mentinerea unei distante de doi metri intre persoane ar putea fi insuficienta pentru limitarea raspandirii coronavirusului in mediul exterior, sugereaza un studiu publicat marti in jurnalul stiintific Physics of Fluids, citat de Science Focus. Cercetarea de la Institutul American de Fizica…

- Persoanele care au suspiciunea ca au contractat noul coronavius nu ar trebui sa ia popularul medicament Ibuprofen fara consultarea medicului, a transmis marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), evidentiind existenta unor cercetari in desfasurare privind posibile efecte