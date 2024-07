Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca va analiza, impreuna cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, posibilitatea ca o parte dintre lucrarile de pe Valea Oltului sa se faca pe timpul noptii. Ciolacu a fost intrebat, la sediul central al PSD, ce parere are despre protestele soferilor care…

- CNAIR informeaza utilizatorii rețelei rutiere ca s-a luat decizia ridicarii temporare, in perioada 8 iulie – 9 august 2024, a restricției de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane,…

- Restrictia de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe sectorul de drum DN1 Ploiesti - Brasov, a fost ridicata temporar in contextul inchiderii circulatiei pe Valea Oltului, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni, pe pagina de Facebook, ca au inceput lucrarile de defrisare a versantului aflat in zona de protectie a DN7 - Valea Oltului, pentru lucrari la autostrada Sibiu - Pitesti.

- CNAIR, precizari despre inchiderea traficului rutier pe VALEA OLTULUI: Valea Oltului va fi inchisa circulației, pe timp de zi, intre 8 iulie și 9 august, pentru defrișari pe traseul viitoarei autostrazi Sibiu – Pitești. Este una dintre cele mai aglomerate perioade din an, pe aceasta ruta. Traficul va…

- Valea Oltului se va inchide in perioada 8 iulie – 9 august, pe timpul zilei, pentru efectuarea unor lucrari de defrișare in vederea construirii autostrazii Sibiu – Pitești. Aceasta masura a provocat nemulțumiri in randul navetiștilor, localnicilor, transportatorilor și turiștilor. In acest context,…

- Vești importante pentru șoferi! Se inchide circulația pe Valea Olatului timp de o luna. Mibisterul Transporturilor a anunțat ca incep lucrarile pentru autostrada Sibiu - Pitești, astfel ca șoferii vor avea rute alternative pentru a-și continua deplasarea, pana cand lucrarile vor fi finalizate.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca Valea Oltului se va inchide timp de o luna. In zona se vor face lucrari la autostrada Sibiu – Pitești. Circulația va fi oprita doar pe parcursul zilei. Lucrarile de pe un lot al Autostrazii A1 Sibiu – Pitești presupun defrișarea padurii. Acest lucru…