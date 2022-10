Doi arbuști care cresc de zeci de ani in centrul cartierului Valea Aurie din Sibiu sunt situați chiar in spațiul de joaca, in fiecare dupa-amiaza numeroși copii distrandu-se aici. Cat de otravitoare sunt plantele descoperite in locul de joaca al copiilor din Sibiu? Fara sa știe, copiii din cartierul Valea Aurie din Municipiul Sibiu se cațara zilnic intr-un arbust otravitor. Planta este protejata prin lege, nu poate fi taiata, iar primaria atrage atenția parinților ca trebuie sa fie atenți cu copiii lor, relateaza Turnul Sfatului . Este vorba despre Taxus Baccata, cunoscuta popular ca Tisa, planta…