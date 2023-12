Stiri pe aceeasi tema

- Știm, este dimineața și inca nu ți-ai terminat de baut cafeaua, dar de ce sa nu-ți incepi ziua cu testul de atenție pe care puțini il trec? Este un mod inedit de a te relaxa la prima ora, iar tot ce trebuie sa faci, este sa descoperi in 6 secunde cana cu ciocolata calda. Bafta! […] The post Testul de…

- Ciocolata calda este cea mai iubita bautura a sezonului, in zilele reci de iarna. Este potrivit in orice moment al zilei și ne da o stare de bine, insa puțini știu ce conține cu adevarat. Din ce este facuta, de fapt, ciocolata calda la plic, de ce ar trebui ea evitata și care este cel […] The post Ce…

- Ediția actualizata din acest an a anuarului medical, care conține o lista a medicilor vorbitori de limba maghiara din Tirgu Mureș și datele de contact ale acestora, a fost prezentata la Studium Hub din Tirgu Mureș. De asemenea, o noutate este și Anuarul rezidenților, care conține informații despre medicii…

- Ministerul Educației a pus luni in dezbatere publica lista celor 450 de școli beneficiare ale programului „Masa calda” și proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea listei in care se implementeaza programul. Pe aceasta lista se afla și cateva școli buzoiene. La Școala Gimnaziala din comuna Galbinași…

- La inceputul ședinței de Guvern de vineri, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat se va valida lista celor 450 de școli incluse in programul „Masa calda”, pentru anul școlar 2023-2024. La inceputul lunii octombrie, Ministerul Educației a pus in dezbatere publica lista școlilor beneficiare ale…

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe afirma luni ca nu se regaseste pe lista candidatilor formatiunii pentru alegerile europarlamentare pentru ca selecția nu s-a facut in urma votului intern și ca el nu dorește sa fie parte la așa ceva.„Astazi am un raspuns pentru toti cei care m-ati intrebat de ce…

- Social “Masa calda” in școli / Noua unitați de invațamant din Teleorman raman pe lista octombrie 2, 2023 09:34 Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de joi, 28 septembrie, prin Ordonanța de Urgența, derularea in anul 2023, pe durata cursurilor corespunzatoare anului școlar 2023-2024, a Programului-pilot…

- Ciocolata calda nu este doar o simpla cacao cu lapte cum s-ar crede la prima vedere, este o bautura cu o textura cremoasa, aromata și indragita de foarte multa lume. Nimic nu se compara cu o ciocolata calda și buna, mai ales pe vreme rece. Pentru a fi și mai gustoasa, este bine sa adaugi și o nota de…