Cât de nebuni sunt nebunii? Sa zicem ca nu aveti ce face si va prezentati la poarta unui spital de boli mintale spunand ca auziti voci si aveti vedenii. Ce vor spune doctorii? Cel mai probabil, dupa o atenta examinare, va vor interna cu un diagnostic dintre cele mai cutremuratoare, desi nu aveti nimic... Nu credeti? Unii chiar au facut testul... Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, joi seara, ca amenintarea nucleara a presedintelui rus Vladimir Putin va ramane la stadiul de amenintare pentru ca fiecare tara stie potentialul nuclear al celorlalti. "Nici nebunii nu vor sa se sinucida", a afirmat Dincu, precizand ca, desi decizia politica…

