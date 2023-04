Stiri pe aceeasi tema

- Multi romani aleg sa isi faca cumparaturile de Paste, online. Pentru acestia presedintele ANAF, Lucian Heius a facut o recomandare. Este foarte important ca acestia sa verifice daca produsele sunt realizate in laboratoare autorizate si daca cei care livreaza sunt autorizati, altfel exista riscul de…

- In fiecare an, de Sarbatori, romanii obșnuiesc sa fie lacomi atunci cand vine vorba de mancare și sa consume tot felul de preparate și deserturi delicioase. Excesul acesta de mancare insa, poate duce adesea la efecte secundare neplacute. Iata cum poți scapa de durerile de stomac daca ai mancat prea…

- Acțiune a polițiștilor de la secțiile rurale, in Peciu Nou, Șag, Sanmihaiu Roman, Parța, Giulvaz și Foeni. Oamenii legii au desfașurat controale la mai multe stane de pe raza localitaților pentru a identifica angajații sezonieri și pentru a vedea daca sunt respectate toate normele legale. La final,…

- Adela Popescu se bucura din plin de pauza mai lunga pe care a ales sa o faca pe micul ecran și petrece timpul alaturi de familie. Ca in fiecare an, vedeta va ajunge in locurile natale, de sarbatorile pascale, fiind deja o tradiție ca ea și Radu sa mearga la Șușani cu copiii, escapada fiind […] The post…

- Oamenii se bazeaza pe multe cerințe atunci cand vine vorba despre relații, iar unul dintre cele mai des discutate de varsta. Ei bine, ca sa elucideze acest mister, oamenii au spus care este diferența de vrarsta ideala intre parteneri și la ce trebuie sa fie atenți oamenii.

- Potrivit informațiilor facute publice de oamenii de știința, temperaturile mai calde din Arctic dezghețeaza permafrostul din regiune, adica stratul inghețat de sol sub pamant, și pot agita viruși care, dupa ce au ramas in stare latenta timp de zeci de mii de ani, ar putea pune in pericol sanatatea animala…

- Menținerea dinților sanatoși este importanta nu numai pentru sanatatea ta orala, ci și pentru starea generala de bine. De aceea, serviciile stomatologice sunt atat de importante – acestea te pot ajuta sa pastrezi dinți sanatoși și sa reduci riscul de a dezvolta alte boli. Așadar, daca dorești sa-ți…

- Bilanțul tragicului cutremur din Turcia și Siria continua sa creasca de la ora la ora. Peste 19.300 de oameni au murit. Pentru a treia noapte consecutiva, sute de mii de sinistrați s-au adapostit in corturi, in mașini sau chiar printre ruine. Incepe a patra zi de cautari disperate. Misiunile de salvare…