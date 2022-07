Cât de mult vor creşte dobânzile la depozite, la credite şi cum vor fi afectaţi clienţii băncilor? „2022 este si va fi un an dificil. Este anul in care vedem ca schimbarea, de una singura, nu mai este o optiune, pentru ca trecem, de fapt, printr-o transformare fundamentala a intregii economii globale. Se schimba modul in care consumam, modul in care economisim, modul in care investim si modul in care ne raportam la noi, la societate si la drepturile si libertatile individuale pe care, pana de curand, multi le credeau a fi o banalitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27 iunie-3 iulie au fost inregistrate 7.726 de persoane infectate cu COVID-19, a anunțat luni ministrul Sanatații. Totodata, Alexandra Rafila a precizat ca numarul de decese din cauza COVID a ramas mic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca aceasta criza energetica a fost planuita de catre Rusia, iar prețurile la combustibil și energie vor crește in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- CEC Bank lanseaza, in perioada 27 iunie - 31 iulie 2022, o campanie promotionala prin acordarea de dobanzi majorate la depozitele la termen in lei pentru clientii persoane fizice, a anuntat luni banca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rezerva Federala urmeaza sa discute in aceasta saptamana daca sa mareasca ritmul de inasprire monetara in fata inrautatirii inflatiei, scrie FT, citat de Ziarul Financiar. Comitetul Federal pentru Piata Deschisa se va reuni marti pentru o sedinta de doua zile, la doar cateva zile dupa ce doua rapoarte…

- In timp ce situatia din estul Ucraina ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula a afirmat ca, in cazul in care creste o singura taxa in acest an, atunci „guvernul securisto-socialist trebuie sa-si dea demisia”. „Coalitia saraciei se intalneste astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa creste, guvernul securisto-socialist…

- Italia si-a crescut importurile de titei rusesc in pofida eforturilor UE de a-si intrerupe legaturile cu energia ruseasca in urma razboiului din Ucraina, scrie Financial Times, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernatorul Romaniei, Mugur Isarescu, spune ca dobanda de referința nu va mai scadea. Practic, aceasta ar urma sa mai creasca de la 3.75 5 cat a fost pana acum, la 5% pe viitor. Isarescu spune ca inflația va scadea, insa nu va mai ajunge la 2%, acolo unde era ținta, ci va ajunge la o medie de 5%.…