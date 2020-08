Cat de mult trebuie sa ne ingrijoram acum de deschiderea scolilor  

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al cazurilor de coronavirus inregistrat pe teritoriul țarii noastre de la inceputul pandemiei a depașit un nou prag important, ajungand la 70.461 de imbolnaviri. 2.991 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. Intr-o intervenție la Digi 24, Alexandru Rafila, directorul Societații…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Organizației Mondiale a Sanatații in Romania și președintele Societații Romane de Microbiologie, a explicat situația in care ne aflam: suntem clar pe un trend crescator.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, atrage atenția asupra locului in care oamenii se pot infecta cel mai ușor cu noul coronavirus, mai ales in perioada de vara. Romania se confrunta cu cea mai grea perioada de la inceputul pandemiei de COVID-19. Bilanțul oficial arata…

- Romania e pe primele locuri in Uniunea Europeana la infectarile cu COVID-19. Din cele 800 de paturi din secțiile ATI pentru Covid sunt deja ocupate 351, iar in București la “Matei Balș” și “Victor Babeș” nu mai e niciun loc liber, a precizat prof. Alexandru Rafila, intr-un interviu acordat SpotMedia.ro.…

- „Avem doua categorii de persoane asimptomatice. Sunt cele care sunt tot timpul asimptomatice și care sunt detectate absolut intamplator. La noi avem o reglementare care recomanda internarea lor in spital sau in spații tampon. De ce se face acest lucru? Dintr-o precauție, bazata totuși pe experiența…

- Sistemul sanitare „are nevoie de baze noi” Alexandru Rafila. Foto: Radio România Oltenia Pandemia ne-a prins nepregatiți - a declarat de la dezbatere asupra sanatații de astazi și președintele Societații Române de Microbiologie, prof. dr. Alexandru Rafila. 'Trebuie recladit sistemul…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, este de parere ca ceea ce trebuie sa ne preocupe in acest moment este accesul echitabil la vaccinul anti-COVID, in...

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și membru in Comitetul Executiv OMS, a vorbit despre situația actuala a pandemiei de coronavirus din Romania. Rafila așteapta rezultatul testarilor de astazi pentru a contura mai multe concluzii și trage un semnal de alarma: „De doua…