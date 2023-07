Liberalii susțin ca o decizie trebuie luata cat mai curand, pentru a pune capat „acestei isterii in legatura ca mariri de taxe, de impozite in viitorul apropiat”. In discuție este și eliminarea unor facilitați fiscale. „La construcții, daca decizia va ramane cu eliminarea (n.a scutirii) CASS-ului salariul minim va crește la 4.500 de lei”, au […] The post Cat de mult se va scumpi viata romanilor dupa cresterea TVA-ului first appeared on Ziarul National .