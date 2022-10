Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari creșteri de prețuri s-au inregistrat la alimentele din producția interna.De exemplu, uleiul de floarea soarelui a ajuns sa coste intre 11 și 15 lei pe litru, adica mai mult decat dublu decat anul trecut.ULEI2020 - 5,22lei / l2022 - 11,87lei / lCEAPA2020 - 1,14lei / kg2022 - 2,95lei / kgCARTOFI2020…

- In ultima perioada, prețurile de la noi din țara au explodat, iar asta s-a intamplat și in cazul franzelelor. O paine costa acum pana la 25% mai mult fața de anul trecut. In mai multe supermarket-uri de la noi din țara, prețurile au crescut mai mult de doi lei, iar o paine cu semințe se gasește la aproximativ…

- Inflația calculata de Institutul Național de Statistica și afișata de BNR pentru luna august 2022 fața de aceeași luna a anului trecut a fost de 15,32%. Cele mai mari scumpiri anunțate de Institutul Național de Statistica in perioada analizata au fost la alimente, respectiv la gaze naturale. Din calculele…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, cartofi și ulei. Creșterea prețurilor vine in conditiile in care marfurile nealimentare…

- Preturile la biletele de avion spre Londra au explodat dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a, in conditiile in care cererea a crescut fantastic pentru inmormantare si evenimentele care se vor desfasura in urmatoarele zile.

- Aproximativ 2,5 milioane de persoane primesc tichete pentru achiziția de produse alimentare și mese calde in valoare de aproximativ de 3 miliarde de lei. Din pacate cu atatea scumpiri, banii nu ajung nici pentru doua saptamani, cu atat mai puțin doua luni, așa cum se primesc tichetele. Am facut și noi…

- Aproape toate alimentele de baza, produsele și serviciile s-au scumpit in 2022. Creșteri mari la ulei, paine, gaze și combustibil Aproape toate alimentele de baza, dar și produsele și serviciile s-au scumpit in Romania, in ultimele luni. Cifrele publicate marți, 12 iulie, de Institutul Național de Statistica…

- Preturile medii de consum in iunie 2022 fata de luna mai au crescut cu 2,21%, informeaza Biroul National de Statistica. Cel mai mult s-au scumpit serviciile prestate populației. Totodata, potrivit datelor statistice, acum un an, prețurile medii de consum erau 31,83% mai mici decat sunt astazi.