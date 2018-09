Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au decis amanarea cu o saptamana a cursurilor primare și secundare, din cauza vremii. Se anunța canicula, se pare ca temperaturile vor ajunge pana la 40 de grade Celsius. Potrivit programei, școala ar fi trebuit sa inceapa pe 27 august, insa avand in vedere temperaturile extrem de ridicate…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj va fi un sfârșit de saptamâna destul de calduros, însa nu vor lipsi nici ploile.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 30 grade Celsius și 16 grade Celsius. Totuși, cerul va fi temporar noros și se anunța posibile…

- Vremea va fi calduroasa in urmatoarele doua saptamani in majoritatea regiunilor tarii, maxima termica urcand pana la 32 de grade Celsius, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe tot parcursul perioadei, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) publicata…

- Ploile vor fi prezente duminica in toata tara, iar vantul va avea unele intensificari, in special la munte, unde este posibil sa apara si grindina. Temperaturile se vor mentine, insa, ridicate si vor atinge chiar si 34 de grade Celsius in sudul tarii. Vremea instabila se va mentine si la inceputul saptamanii…

- Meteorologii anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea se mentine instabila in marea parte a tarii, fiind inregistrate descarcari electrice, iar in unele zone, grindina. In Capitala, vremea va fi calda, cu temperaturi maxime de 31 de grade, iar seara se asteapta ploi de scurta durata.…

- Aproximativ 70 de persoane au murit din cauza temperaturilor ridicate din provincia Quebec a Canadei, in ultima saptamana, arata cel mai recent bilant al autoritatilor, scrie CNN, conform news.ro.Ministerul Sanatatii a comunicat ca 34 dintre decese au avut loc in Montreal. Autoritatile au…

- CHIȘINAU, 6 iul — Sputnik. De sâmbata, instabilitatea atmosferica revine. Dupa temperaturile excesive din ultimele zile, vom avea parte iarași de vreme extrema. Sunt prognozate furtuni, precipitații însoțite de descarcari electrice, iar pe alocuri și de grindina. © Sputnik…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in acest weekend, vremea se mentine instabila, in mare parte a tarii, cu posibile ploi si descarcari electrice, pe alocuri chiar grindina. In Capitala, sunt asteptate ploi de scurta durata si descarcari electrice. “Cele mai mari temperaturi…