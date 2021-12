Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu, in varsta de 64 de ani, iși va lansa in curand cartea, iar aceasta cuprinde momente interesante din viața personala a afaceristului. Invitat la „Xtra Night Show”, Irinel a marturisit ca alaturi de el la lansare vor fi și cateva persoane care au avut un rol important in viața lui.…

- Elena Gheorghe este una dintre cele mai indragite artiste de la noi din țara. Ei bine, daca in mediul online o vedem tot timpul binedispusa și cu un zambet larg, stați sa vedeți cum este viața cantareței dincolo de lumea mondena. Iata ce a marturisit vedeta!

- Diana Videanu, fiica lui Adriean Videanu, a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza inedita atunci cand era in oraș alaturi de fetița și soțul ei. Ei bine, se pare ca fiica fostului primar al Capitalei nu are nicio reținere atunci cand vrea sa-i faca gesturi tandre partenerului ei, nici…

- Este mama și soție, dar nu-și pierde spiritul de copil și bucuria de a trai. Diana Dumitrescu nu a mai ținut cont de cei din jur și s-a dezlanțuit pe strazile Capitalei, sub privirea soțului, care era la fel de surprins ca și ceilalți ”spectatori” de ieșirea actriței. Iata cum au surprins-o paparazzii…

- BRomania este mereu in centrul atenției și acest lucru s-a intamplat și de aceasta data pentru ca paparazzii Spynews nu l-au scapat nicio secunda din ochi pe celebrul vlogger, surprinzandu-l exact momentul in care comediantul a dat uitarii bunelor maniere, chiar in public. Ei bine, cu siguranța BRomania…

- Ștefan Banica Jr. a demonstrat inca o data ca nu este un barbat pretențios! Juratul de la X Factor este mereu plin de viața și in forma chiar și atunci cand are filmari. Ei bine, chiar daca timpul este limitat, artistul nu uita de treburile din viața cotidiana. Iata cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!

- Mulți dintre fanii lui Mihai Bendeac și-ar dori sa afle cum iși petrece actorul timpul liber, așa ca paparazzii Spynews.ro le-au satisfacut curiozitatea și l-au surprins pe comediant intr-o zi normala, atunci cand nu se afla pe scena. Așadar, iata cum arata o zi in care timpul liber ii este cel mai…

- Andrei Leonte, primul caștigator al competiției X Factor, este o prezența destul de rara in ultima perioada, astfel ca, invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, artistul a facut declarații exclusive, dezvaluind care este, de fapt, motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor.…