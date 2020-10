Stiri pe aceeasi tema

- Sapte societati de asigurare se incadreaza intr-un grad bun de conformare in ceea ce priveste cei trei indicatori specifici activitatii de protectie a consumatorilor, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "Analiza comparativa a valorilor celor trei indicatori specifici…

- Sapte societati de asigurare se incadreaza intr-un grad bun de conformare in ceea ce priveste cei trei indicatori specifici activitatii de protectie a consumatorilor, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres."Analiza comparativa a valorilor celor trei…

- ​Peste 18.000 de consumatori au reclamat nereguli în piața asigurarilor în primul semestru din acest an, de mai mult de doua ori decât în perioada similara a anului trecut, însa doar 54% dintre aceștia au primit câștig de cauza din partea Autoritații de Supraveghere…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a solutionat in favoarea consumatorilor, in primul semestru al anului 2020, un numar de 9.780 petitii si informari de neconformitate (54%), analizate in mod unic pe petent, primite pe sectorul asigurarilor-reasigurarilor. Dintre acestea, 77,47% au fost…

- Societatea de asigurare Euroins a fost sancționata cu 2,1 milioane lei in urma unui control efectuat in perioada iulie-septembrie de Autoritatea de Supraveghere Financiara. ASF a constatat o serie de nereguli cu privire la tarifele RCA si inregistrarea unor operatiuni de recunoastere a comisioanelor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a amendat compania de asigurari cu suma de 600.000 de lei dupa ce a constatat o serie de deficiențe, in special cu privire la calculul rezervelor tehnice la data de 31 ma...

- Romanii au facut peste 8.100 de reclamatii impotriva companiilor de asigurari auto, in trimestrul II al acestui an, arata datele publicate joi de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF). Cele mai reclamate companii sunt Euroins si City Insurance.

- SAL-Fin, Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar non-bancar din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, a solutionat in primul semestru al acestui an 237 litigii intre consumatori si entitatile de pe piata financiara non-bancara, valoare dubla fata de aceeasi…