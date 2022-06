Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de combatere a taierilor ilegale de lemn sunt bune, dar necesarul in piata ramane, atat pentru aprovizionarea cu lemn de foc a populatiei, cat si pentru aprovizionarea industriei de profil, este de parere Catalin Tobescu, presedintele Asociatiei Industriei Lemnului – Prolemn. Conform datelor…

- Compania americana Corteva Agriscience a finalizat o investitie de 14 milioane de euro in unitatea de productie de la Afumati din judetul Ilfov, una dintre cele mai moderne facilitati de productie din lume ale grupului si cea mai mare statie de procesare a semintelor din Romania. In total, valoarea…

- Circa 3,8 milioane de persoane din Germania sau 6% dintre cetatenii germani cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani nu au folosit niciodata internetul, conform datelor oficiale publicate marti de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In Capitala avem 4 pensionari la 10 salariați iar in Teleorman sunt 16 pensionari la 10 salariați, arata datele Institutului Național de Statistica publicate miercuri. De asemenea, valoarea pensiei medii variaza mult: in Botoșani este de 1273 lei, iar in Hunedoara, 2124 lei (mai mare decat in București,…

- Un numar de 1,5 milioane de chestionare au fost finalizate in primele doua saptamani de la debutul Recensamantului populatiei si locuintelor, a anuntat, luni, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, intr-o conferinta de presa. Andrei a punctat cazul Botoșaniului, județul…