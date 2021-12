Cât de mult ne afectează stresul aspectul fizic? Ce putem face să nu îmbătrânim prematur Traim in secolul vitezei, al tehnologiei, dar, din pacate, suntem, in același timp, și victimele acestui stil de viața alert, al stresului de zi cu zi. Stresul iși lasa amprenta nu doar asupra sanatații noastre, dar și a aspectului nostru estetic exterior. Din cauza stresului, tenul poate imbatrani prematur, pielea este afectata de nivelul de cortizol ridicat, scalpul devine foarte sensibil și poate aparea problema caderii parului, apar striații la nivelul unghiilor, și se depune strat de grasime in special in jurul taliei, obținand așa-zisul abdomen de stres. “Sunt foarte puțini factori care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

