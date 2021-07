Cât de mult îngrașă pepenele? Cât ne sfătuiește nutriționistul să mâncăm zilnic! Cat de mult ingrașa pepenele? Cat ne sfatuiește nutriționistul sa mancam zilnic! Pepenele reprezinta gustarea favorita a multora dintre noi pe timp de vara. Fie ca il preferam pe cel roșu sau pe cel galben, adoram sa ne racorim consumandu-l direct din frigider. Pepene roșu „Pepenele roșu are un conținut scazut de calorii. 100 g de produs furnizeaza aproximativ 34 de calorii, dar, in același timp, este foarte sațios, fiind bogat in fibre. Recomand consumul a 100 -150 de grame de pepene pe zi. Aproximativ 90% din greutatea lui este apa, insa trebuie sa ținem cont de faptul ca are și calorii, astfel… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

