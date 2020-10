Cât de mult durează imunitatea după infectarea cu noul coronavirus Experții de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) au estimat cat de mult dureaza imunitatea dupa ce o persoana se infecteaza cu noul coronavirus. Conform specialiștilor, imunitatea dupa infectarea cu noul coronavirus poate ține pana la șapte luni. Cei de la OMS atrag atenția ca este posibil ca persoanele care fac forme ușoare ale bolii sa nu dezvolte anticorpi. De asemenea, exista posibilitatea ca acești pacienți sa piarda mai repede anticorpii, ceea ce inseamna ca se pot reinfecta. „Ceea ce stim este ca majoritatea oamenilor care fac COVID dezvolta anticorpi. Exista o diferenta la cei care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

