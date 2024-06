Cât de mult cresc lefurile angajaţilor aflaţi la început de drum, odată cu majorarea salariului minim pe economie Creșterea salariului minim la 3.700 de lei brut de la 1 iulie a forțat companiile sa faca majorari. Sunt vizați angajatii aflați la inceput de cariera. Majorarile, spun specialiștii, vor fi de cel mult 10 la suta. Cea mai mare crestere cu costul orar al forței de munca Romania a avut in primul trimestru cea […] The post Cat de mult cresc lefurile angajatilor aflati la inceput de drum, odata cu majorarea salariului minim pe economie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

