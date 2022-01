In Romania, poziția cea mai bine platita in retail este cea de Director General (28.000 lei net), in timp ce la polul opus se afla cea de casier, cu un salariu net de 1.900 lei/luna. Mai mult de jumatate (53,8%) dintre angajatii castiga sub 3.000 de lei net pe luna, iar 6,5% dintre acestia au salarii de peste 7.000 lei net, dupa cum arata datele introduse de peste 350.000 de salariati in Salario, comparatorul de salarii platformei de recrutare eJobs. “Desi media salariilor din retail este scazuta fata de alte domenii, la veniturile medii de baza declarate in acest sector, cel mai adesea se adauga…