Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Goldin este doar a treia femeie care primeste premiul Nobel pentru Economie, care a fost anuntat la Stockholm de Hans Ellegren, secretarul general al Academiei Regale Suedeze de Stiinte. Nascuta in 1946 la New York, Claudia Goldin a obtinut un doctorat in 1972 la Universitatea din Chicago, iar…

- Deficitul de forta de munca al Romaniei a fost de 145.000 de persoane in 2022 si ar putea depasi 224.000 de persoane pana in 2026 daca nu se va interveni cu masuri punctuale, scrie Ziarul Financiar.

- Deficitul de forta de munca in Romania ar putea ajunge la 224.000 de persoane in 2026, in lipsa unor masuri imediate, comparativ cu un nivel estimat de 145.000 de persoane in 2022, a afirmat, miercuri, Alex Milcev, membru al Consiliului Director al AmCham Romania, intr-o conferinta de presa. "Intervalele…

- Peste 1 milion de aplicari au fost inregistrate pe piata muncii in luna septembrie, acesta fiind cel mai ridicat nivel al aplicarilor de la inceputul anului si pana acum, dar si cu aproximativ 10% mai mult decat in septembrie 2022. "Ceea ce se preconiza inca de la inceputul verii, anume faptul ca, din…

- Analiza bestjobs Anul 2023 a fost unul dificil pentru sectorul IT, atat la nivel global, dar mai ales in Romania. Pe de o parte, concedieri semnificative in prima parte a anului au lasat foarte mulți candidați in cautare de job intr-o piața cu pretenții tot mai ridicate, iar pe de alta parte, impozitarea…

- Colegiul Economic Buzau a finalizat proiectul „CODE TO ACCESS LABOUR MARKET- Cod de acces pe piața muncii”. Proiectul, derulat in perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, și finanțat prin granturile SEE 2014-2021, a adus impreuna o unitate VET din Romania (Colegiul Economic „Regele Mihai I“ Buzau),…

- In ultima perioada tot mai multe persoane cu diplome de absolvire se adreseaza oficiilor de ocupare a forței de munca din Ungaria, insa, in mod surprinzator, cel mai frecvent motiv pentru a parasi locul de munca nu este concedierea sau inchiderea companiei, ci mai degraba vacanța și relaxarea dupa o…

- Studenția și munca in paralel pot ajunge sa fie o combinație epuizanta pentru majoritatea studenților care aleg sa iși caștige banii singuri. Din acest motiv, majoritatea studenților aleg job-urile part-time sau aleg sa lucreze abia dupa terminarea facultații. O statistica realizata in 2019 de jurnaliștii…