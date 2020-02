Cât de mult ai risca pentru câteva zeci de like-uri pe Instagram? O tânără sfidează moartea, la 1.000 de metri înălţime VIDEO Imaginile au fost filmate pe Pedra da Gavea, o stanca celebra din apropiere de Rio, unde insa si multi aventurieri si-au pierdut viata. Tanara din imagine a fost norocoasa, desi a sfidat moartea centimetru cu centimetru, chiar prietenul ei, cel care a filmat-o, sfatuind-o sa coboare mai jos pe stanga, pentru a obtine o imagine si mai uimitoare. Un studiu recent atragea atenția ca selfie-urile au ucis mai multi oameni la nivel global decat atacurile rechinilor. Este vorba de peste 300 de oameni care au murit in timp ce fotografiau sau se filmau cațarați pe cladiri, poduri, trenuri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

