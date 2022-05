Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Monica Tatoiu a vorbit despre cele mai grele momente din viața, dar și despre moarte. Ce a marturisit indragita vedeta despre trecerea in neființa și cat de „speriata” este in acest sens. Afacerita a oferit detalii și despre o experiența neplacuta dintr-o vacanța.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Elena Merișoreanu a marturisit care sunt minunile pe care le-a avut de-a lungul vieții, dar și cum se pregatește ea de sarbatorile de Paște. Iata care sunt dezvaluirile pe care le-a facut interpreta de muzica populara!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ruby a dezvaluit cine este, de fapt, cea mai importanta persoana din viața ei. Artista este convinsa ca aceasta este sufletul ei pereche și nu pot sta prea departe una de cealalta. Vedeta iși iubește foarte mult parinții, dar altcineva este pe primul loc.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Georgiana Lobonț a oferit detalii despre un moment greu din viața ei. In urma cu doi ani, arista a fost operata de medicul lui Michael Jackson. Cantareața este recunoscatoare pentru ca viața și cariera ei au fost salvate.

- Anca Țurcașiu are o relație foarte buna cu fiul ei, Radu, iar aceasta il susține necondiționat. In cadrul unui interviu, vedeta a marturisit care este sfatul pe care i l-a dat baiatului sau in varsta de 23 de ani. Pentru Anca Țurcașiu fiecare primavara este frumoasa, pentru ca fiul ei este nascut pe…

- Adda traverseaza cea mai grea perioada din viața ei, asta dupa ce o lunga perioada de timp i s-a pus un diagnostic greșit de catre medici. Cantareața trebuie sa urmeze un tratament, iar partenerul ei de viața, Catalin Rizea, ii este alaturi tot timpul. Partenerul ei de viața a marturisit ca, atat el,…