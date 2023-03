Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, concurenții au fost nevoiți, ca de obicei, sa caute cazare. Doar ca, fiind vorba de un oraș mai mare, lucrurile nu au fost deloc in avantajul lor, ci din contra. Așa s-a intamplat și in cazul Andreei Balan și al Andreei Antonescu.

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Andreea Antonescu, pentru ca fiica sa cea mica a implinit trei luni. Artista a postat cateva imagini cu micuța și un mesaj emoționant, in mediul online.

- America Express s-a dovedit plina de provocari, iar in cadrul unei ediții, concurenții și-au schimbat echipele și s-au „casatorit”. Andreea Antonescu l-a avut drept coleg pe Puya, iar de curand, a vorbit despre experiența cel puțin inedita.

- Andreea Antonescu a devenit mama a doua oara in luna decembrie a anului trecut. Artista se pregatește pentru petrecerea de botez a micuței și a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei de cand are doi copii. Andreea Antonescu și Victor Vrinceanu formeaza un cuplu discret de mai bine de un an și impreuna…

- Cea de-a doua zi din etapa a treia de la America Express a inceput intr-un mod surprinzator pentru concurenți. Dinu s-a enervat pe fratele sau, Jean Gavril, dintr-un motiv neașteptat. Andreea Balan i-a facut o dezvaluire neașteptata Andreei Antonescu, atunci cand s-a intors in competiție.

- A treia ediție din sezonul nou America Express le-a adus mari probleme Andreei Antonescu și Andreei Balan. Cele doua artiste au simțit pe pielea lor pericolul din Mexic, cand au fost nevoite sa-și caute cazare, noaptea tarziu. Coșmar la America pentru Andreea Antonescu și Andreea Balan In ediția de…

- Andreea Antonescu a nascut o fetița pe 19 decembrie și a reușit sa iși recapete silueta in mai puțin de o luna. Artista are abdomenul plat și este incantata ca a reușit sa scape de kilogramele in plus atat de repede. Recent, Andreea Antonescu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii…

- Pe 19 decembrie, Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara. Artista a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, iar de Craciun cele doua au fost acasa, alaturi de intreaga familie. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini cu bebelușa ei, dar și cu restul familiei. „Din punctul meu de…