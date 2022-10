Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare in showbiz-ul romanesc! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va deveni mama pentru a treia oara. Ea și soțul ei, Rareș Cojoc, mai au un baiețel, dar și o fetița. Andreea Popescu a dezvaluit cum se descurca in rolul de mamica,…

- Anda Adam se scuza, dupa ce s-a spus ca si-a pus invitatii sa-si plateasca nota, la evenimentul la care ea i-a chemat! Care a fost, de fapt, problema si de ce s-a ajuns la discutii despre bani. Vedeta a facut declaratii, in exclusivitate, pentru Antena Stars, legate de controversa momentului!

- Alina Sorescu a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce vedeta și soțul ei, Alexandru Ciucu, au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața vrea sa puna accent pe cariera, motiv pentru care a lansat un cantec plin de emoție. Vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și…

- Roxana Stoian, fosta Dobre, a oferit primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce s-a scris ca soțul ei, Florin Salam, a murit. Soția manelistului a vorbit despre o posibila retragere a lui Florin Salam din lumea muzicala.

- In ultima perioada, Anamaria Prodan a ținut primele pagini ale ziarelor, asta dupa ce s-a afișat la brațul unui barbat arab care din postarile sale și din descrierea pe care le facea parea ca e noul sau iubit și ca Laurențiu Reghecampf e deja istorie. Vedeta insa a ținut sa faca declarații exclusive…

- In urma cu aproximativ o luna, Ramona Manole a avut nevoie urgenta de cadrele medicale de specialitate. I s-a facut rau, brusc, familia sa fiind nevoita sa apeleze numarul unic de urgența 112. Ramona de la Clejani a vorbit pentru prima data despre adevaratul motiv pentru care s-a confruntat cu probleme…

- Smiley a implinit astazi varsta de 39 de ani, iar frumoasa lui soție, Gina Pistol, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu a putut sa fie alaturi de soțul ei deoarece in aceasta perioada este prins cu filmari, insa se vor gandi sa recupereze și sa se bucure de momente frumoase impreuna.