Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat aseara inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat, scrie digi24.ro

- Rusia a continuat la o scara limitata operațiunile ofensive in estul Ucrainei, deoarece a incercat sa refaca trupele retrase din Batalia de la Kiev in vederea operațiunilor ofensive ample din zona Donbas, potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Razboiului.

- Locuitorii din estul Ucrainei se pregatesc ca forțele ruse sa-și intensifice acțiunile militare in regiune. Mulți dintre aceștia sunt de parere ca urmatoarea faza a razboiului din est ar putea decide rezultatul acestui conflict și se așteapta sa fie și mai sangeros, potrivit BBC. Trupele ucrainene…

- Ucraina are nevoie ca tarile NATO sa-i trimita arme ''acum'' pentru a respinge ofensiva rusa, altfel ''va fi prea tarziu'', a declarat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba la o reuniune a Aliantei desfasurata la Bruxelles, transmite AFP. ''Nu ma indoiesc ca Ucraina va avea armele necesare…

- Ucraina are nevoie ca tarile NATO sa-i trimita arme ”acum” pentru a respinge ofensiva rusa, altfel ”va fi prea tarziu”, a declarat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba la o reuniune a Aliantei desfasurata la Bruxelles, transmite AFP. ”Nu ma indoiesc ca Ucraina va avea armele necesare pentru…

- Evaluarile Administratiei Joseph Biden confirma intentia Rusiei de a incepe sa concentreze operatiunile militare in regiunea separatista Donbas, situata in estul Ucrainei, afirma un oficial din cadrul Departamentului Apararii de la Washington citat de agentia Reuters. Potrivit oficialului american,…

- SUA au vazut „mișcarea unui anumit numar de trupe din Georgia”, a declarat oficialul din domeniul apararii pentru reporteri, adaugand ca Pentagonul nu a putut oferi o cifra cu privire la numarul de trupe pe care Moscova le deplaseaza sau la calendarul pe care acestea se afla.„Avem acum indicii ca ei…

- Ministerul Afacerilor Externe a actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina, in urma tensiunilor tot mai ridicate din țara vecina, aflata sub amenințarea rusa. In alerta, MAE le recomanda „puternic cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții…