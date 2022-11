Cât de mari sunt amenzile pentru șoferi în noul Cod Rutier Ș oferi i care nu respecta noile prevederi ale Codului Rutier risca amenzi de peste 2.000 de lei sau iși pot pierde chiar permisul de conducere. Este vorba, in primul rand, de șoferii agresivi in trafic, insa și de cei care schimba benzile de mai multe ori pentru a depași o coloana de mașini care circula in același sens. Nici șoferii care nu respecta distanța fața de alt vehicul sau care intorc mașina cu frana de mana nu vor scapa de amenzi mari, potrivit Evz. De asemenea, este sancționata și incalcarea regulilor de circulație de pe autostrada. Astfel, conducatorii auto care circula pe banda de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, majoritatea șoferilor se așteapta la modificari pe ultima suta de metri aduse Codului Rutier. Practica este deja devenita o obișnuința. La final de an se ia decizia, prin OUG, de majorare sau nu a punctului de amenda. Inclusiv la finele lui 2021, Guvernul lua decizia de a ingheța punctul…

- Mare atenție șoferi, pentru ca se da amenda de pana la 725 de lei pentru aceasta greșeala. Conducatorii auto care sunt gasiți așa cu mașina in trafic, risca sancțiunea uriașa. Ce trebuie sa știți pentru a nu pați asta, vedeți in randurile de mai jos. Pentru ce primesc șoferii amenda de 725 de lei. Se…

- Șoferii din Romania au parte de vești proaste in continuare. Dupa scumpirea carburanților, autoritațile au anunțat ca și amenzile din trafic se vor majora, astfel ca aceștia vor fii obligați sa fie mult mai atenți. Masura va intra in vigoare incepand cu anul 2023. Cu cat vor plati mai mult romanii care…

- Amenzi drastice pentru șoferii care fac aceasta greșeala! Conducatorii auto care nu țin cont de aceasta regula in trafic risca sa scoata din buzunare nu mai puțin de 2.900 de lei pe loc. ,,Eu am voie sa pun asta pe mașina? Ca arata bine… știți?’‘, a intrebat un șofer curios polițistul din fața sa. Oricine…

- Șoferii care se vor afla miercuri, 21 septembrie, in trafic pe DN21 și pe Autostrada Soarelui ar putea fi opriți pentru realizarea unor anchete de circulație. Ei trebuie sa raspunda la o serie de intrebari.

- Șoferii vitezomani vor trebui sa fie atenți de acum incolo, deoarece vor primi amenzi usturatoare. Care sunt modificarile și ce sancțiuni vor trebui sa plateasca aceștia, afla in randurile de mai jos. Amenzile pentru depașirea vitezei in 2022 In Romania, viteza legala cu care poate circula un autoturism…

- Depasirea vitezei regulamentare si nepurtarea centurii de siguranta pe locurile din spate sunt cele mai des intalnite incalcari ale legislatiei rutiere in aceasta perioada.Cod Rutier 2022. Atunci cand nu sunt alte prevederi speciale, cu caracter temporar, viteza maxima legala in localitați este de 50…

- Cod Rutier 2022: Șoferii care circula pe banda de urgența, pe autostrada, risca reținerea permisului și amenzi uriașe Cod Rutier 2022: Șoferii care circula pe banda de urgența, pe autostrada, risca reținerea permisului și amenzi uriașe Șoferii care folosesc in mod nejustificat banda de urgența se pot…