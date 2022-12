Cât de mare va fi cutremurul de pe piaţa imobiliară est-europeană? Pe pietele imobiliare mari sau ma­ture ale lumii se reaseaza placile tectonice, adica este cutremur. In China s-au produs cateva falimente de renume. In SUA, de unde un colaps al pietei imobiliare a produs criza financiara globala, preturile scad, „in sfarsit“, spun unii, si scaderi mai ample sunt asteptate pentru anul viitor, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de Zahar Bod iși va relua activitatea de-abia in anul 2023. Astfel, Zaharul care se vinde acum, sub brandul „Zahar Bod”, nu este produs in Romania. Zaharul Bod este doar ambalat in țara noastra, acesta fiind produs in... Citește AICI de unde este adus Zaharul Bod care se gasește ACUM pe piața...…

- Specialiștii avertizeaza ca vine furtuna imobiliara și ofera exemplul unei importante piete de real estate care se prabuseste si ar putea trage dupa ea economii de pe tot globul, potrivit Ziarului Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Scaderea prețurilor locuințelor din Suedia s-a accelerat in octombrie, in timp ce țara nordica se lupta cu cea mai severa criza imobiliara din ultimele trei decenii, aratand ceea ce ar putea urma pentru multe alte economii dezvoltate, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Producatorii chinezi de vehicule electrice (EV) si-au propus sa cucereasca soferii si marile companii din Europa cu mai multe masini accesibile, care vin cu ratinguri de siguranta ridicate acordate de European New Car Assessment Programme (NCAP) si o multime de caracteristici de inalta tehnologie,…

- Specialiștii incearca sa afle cat de mare va fi cutremurul de pe piata imobiliara est-europeana. In Ungaria se vorbeste de aparitia panicii pe masura ce se aduna facturile uriase la utilitati, iar in Polonia, vanzarile se prabusesc, dar preturile continua sa urce. Fii la curent cu cele mai…

- Retailerul Kaufland retrage de la comercializare un lot de "K-Classic Fistic prajit fara sare 100 g", dupa ce s-a identificat un continut ridicat de Ocratoxina A, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Alerta de tsunami emisa dupa ce un seism cu magnitudinea 7,3 s-a produs vineri in apropiere de Insulele Tonga a fost anulata, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Inflația ridicata, care reduce puterea de cumparare, precum și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare sa fie din ce in ce mai dificila pentru populație, scrie analistul eToro Bogdan Maioreanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…