Stiri pe aceeasi tema

- Situație alarmanta in 19 țari europene, unde numarul cazurilor de infectare cu coronavirus crește ingrijorator. Potrivit datelor de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, aceste state au inregistrat cumulativ, in ultimele 14 zile, peste 20 de cazuri la 100.

- Romania a ajuns pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de SARS-CoV-2 in ultimele saptamani, potrivit datelor furnizate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC). Clasamentul realizat de ECDC vizeaza numarul total de decese din ultimele…

- Romania se afla pentru prima data pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de decese din cauza COVID-19 pe ultimele doua saptamani, la suta de mii de locuitori. Raportul aparține Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și e citat de Biziday.Romania depașește,…

- Agenția Uniunii Europene pentru Caile Ferate (ERA), Comisia Europeana și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) au publicat un protocol cu recomandari operative pentru reluarea in siguranta a operațiunilor feroviare in Europa.

- O firma americana de bio-tehnologie sustine ca ar putea incetini raspandirea virusului SARS-COV-2 cu ajutorul vacilor. Este vorba despre anticorpii produsi de rumegatoarele infectate artificial cu noul coronavirus, potrivit stiri.tvr.ro.Citește și: EXCLUSIV VIDEO Cutremur major in Poliție!…

- Cetatenii din SUA, Rusia si Brazilia ar putea avea in continuare interdictie de intrare in Uniunea Europeana din cauza situatiilor legate de coronavirus, atunci cand blocul comunitar isi va actualiza in urmatoarele zile recomandarile de calatorie, au confirmat miercuri pentru DPA surse europene.…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a confirmat joi ca intentioneaza sa inceapa un studiu clinic pe 30.000 de voluntari pentru mult-asteptatul vaccin pentru Covid-19 in luna iulie, intrand in faza finala de testare, transmite Reuters.Citește și: SURSE - S-a batut palma: cand vor avea…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei si Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor au publicat noile norme de securitate sanitara care vor fi impuse in aerogari si avioane la reluarea traficului aerian. .