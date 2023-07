Cât de mare este leafa pentru un bucătar sau vânzător de înghețată pe litoral Oferta de joburi pentru litoralul romanesc este foarte mare, in aceasta perioada, insa, din pacate, nu și cererea. Nici macar forța de munca adusa din afara nu reușește sa acopere necesarul operatorilor din stațiuni. Anunțurile de angajare pot fi vazute mai peste tot. La mare cautare sunt bucatarii sau vanzatorii de inghețata, in acest an. Iata și care este oferta financiara cu care angajatorii vor sa atraga personal: Un bucatar primește o leafa de 5.000 lei plus procent din vanzari un ajutor de bucatar – 3.500 lei plus proces din vanzari un vanzator de inghețata – 3.500 lei plus procent din vanzari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

