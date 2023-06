Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2016, pe cand erau studenți la Facultatea de Agronomie, doi buzoieni, Andra Constantin și Catalin Mihalcea, au decis ca dupa absolvire sa ramana in Romania și sa puna bazele propriei afaceri, in domeniul in care s-au pregatit. Asa a luat nastere proiectul serei hidroponice in care cei doi tineri…

- In primul an de dupa Revoluție, in Romania aveam un divorț la fiecare 6 casatorii incheiate. In 2019 raportul scazuse la 4, apoi in pandemie am avut un divorț la 3,5 casatorii, iar in 2022 raportul dintre divorțuri și casatorii a urcat la 5,1, potrivit datelor publicate in aceste zile de Institutul…

- Un sfert din populația Romaniei nu are acces la rețeaua publica de apa si canalizare, iar asta inseamna igiena precara și risc de imbolnavire. Un ajutor de la Uniunea Europeana poate schimba situația din Romania. Este vorba despre aproximativ 900 milioane de lei care sunt oferite persoanelor nevoiașe.…

- Sindicaliștii din invațamant – ca „educația” s-a dovedit moarta, ingropata și aflata la parastasul de trei zile – au ținut, joi, sa intareasca prin fapte „eroice” adevarul conform caruia „dupa ce ca traim in Romania, mai locuim și in Buzau”. Ei au facut un circ de pomina, in cadrul unei manifestații…

- Au ramas doar cateva zile pana cand Romania intra in concurs la Campionatul Mondial Individual 2023, Durban, Africa de Sud. Noua jucatori de tenis de masa, susținuți de antrenorii loturilor naționale, vor sa scrie istorie la aceasta competiție majora, intre 20 și 28 mai, in probele de simplu masculin/feminin…

- Cel mai important constructor din Romania, Dorinel Umbrarescu, numara in acest moment 5.400-5.500 de angajați, dupa ce peste 80 la suta din personalul plecat anterior in strainatate a revenit in țara și s-a reangajat la companie, potrivit secretarului de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.…

- Tinerii buzoieni cred in viitorul Romaniei. Nu sunt vorbe mari. O demonstreaza raspunsurile lor spontane cu privire la modele, unitatea Romaniei cu Basarabia in contextul politic actual, la frumusețile locurilor natale, la personalitațile care ii inspira, raspunsuri pe care le-au oferit moderatorului…