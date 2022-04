Stiri pe aceeasi tema

- Voluptoasa Ionela Roșca Nedelea tragea lozul cel mare, cand era numita consilier in cabinetul ministrului Sportului. Un pas mare in cariera ei politica, acolo unde și-a jurat ca va face treaba buna. Și a facut, din moment ce Eduard Novak ii acorda o atenție deosebita! Nu ca i-ar sari de la ”aplauze”…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a scris luni, 21 martie, pe Facebook, ca sistemul de semaforizare din Bucuresti are nevoie de o abordare integrata și ca vor exista 500 de intersectii semaforizate legate cu serverul central prin fibra optica. Valoarea totala estimata a investitiei este de…

- Andreea Balan este una dintre cele mai apreciate vedete din Romania, un bun profesionist care știe cat de mult conteaza imaginea unui artist in industria showbizului. Cum a atras diva de la Antena 1 atenția fotoreporterilor din Capitala. Ce sume impresionante cheltuie Andreea Balan la saloanele de infrumusețare…

- Pentru cineva care-și dorește un apartament de lux, și dispune de bani, oferta dintr-unul din complexele rezidențiale din Capitala, poate fi o soluție. Situat in sectorul 1, complexul rezidențial „One Mircea Eliade” dispune de adevarate bijuterii, iar prețurile sunt pe masura. Complexul rezidențial…

- Mii de blocuri din Capitala nu au apa calda și caldura din cauza unei avarii la rețeaua de termoficare. Este cea mai mare problema inregistrata pana acum in București care afecteaza in principal sectoarele 2, 3 și 5.

- Ciprian Otea este preot, dar si afacerist. Acesta a devenit antreprenor in timp ce urma seminarul teologic de la Iasi. Compania lui Ciprian Otea, Misavan, care are o cifra de afaceri de 101 milioane de lei, furnizeaza produse si servicii integrate de curatenie, acoperind intregul necesar de consumabile…

- ”Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura conventionala si organica, vizeaza vanzari nete de 47,9 milioane de lei pentru anul 2022, EBITDA de 4,2 milioane de lei si un profit net de 3,3 milioane de…

- Compania hoteliera mureșeana va concretiza o unitate turistica adresata tineretului la Cluj-Napoca, pentru viitorul lanț hotelier fiind vizate orașe precum Budapesta sau București. Adina Plopeanu, proprietarul Privo Targu-Mures, spune ca are un proiect hotelier in dezvoltare in Cluj, insa pandemia a…