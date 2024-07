Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie in care printul de Wales apare alaturi de cei trei copii ai sai a fost data publicitatii insotita de mesajul ''te iubim cu totii'' pentru a marca cea de-a 42 aniversare a mostenitorului tronului britanic, informeaza BBC.

- Vica Blochina are un baiat pe nume Edan din relația pe care a avut-o cu Victor Pițurca. Adolescentul i-a interzis mamei sale sa puna poze cu el pe rețelele de socializare și a decis sa se mute la tatal lui.In urma cu ceva timp, Edan a luat decizia de a se muta in casa tatalui sau și sa locuiasca impreuna…

- Nascuta in Lituania, dar devenita vedeta in Romania, dupa ce s-a aflat ca a fost amanta lui Victor Pițurca, alaturi de care are și un baiat, Vica Blochina a disparut din lumina reflectoarelor. Ajunsa la aproape 49 de ani, varsta pe care o va implini in prima parte a lunii august, Vica Blochina a fost…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Vica Blochina a vorbit despre credința. Vedeta a facut marturisiri importante despre acest aspect. Iata ce rol a jucat credința in viața ei!

- Publicarea unui nou portret al fiecarui membru al tinerei familii este deja o tradiție pentru Prințul și Prințesa de Wales, una pe care nu au omis-o nici in aceasta perioada dificila. Fotografia cu micul sarbatorit a facut furori in mediul online, insa puțini au sesizat mesajul ascuns in poza Prințului…

- Vica Blochina duce o viața foarte disciplinata la 48 de ani. Fosta balerina are grija de silueta ei, spune ca acum ține post și alearga 10 kilometri pe zi pentru a avea o energie buna. Vica Blochina s-a nascut in 8 august 1975, in Klaipeda, Lituania, dar locuiește in Romania de mai bine de 25 de ani.…

- Vica Blochina a trecut prin momente greu de imaginat, dupa ce fiul ei, Edan, a decis sa se mute definitiv la Victor Pițurca, tatal sau. Fosta balerina a declarat in cadrul unei emisiuni online ca a „eșuat ca mama”.Prezenta in emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Vica Blochina și-a deschis sufletul…