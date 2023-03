Stiri pe aceeasi tema

- Selly și iubita sa, Smaranda, sunt plecați intr-o vacanța romantica, in Dubai, iar astazi, a fost o zi cu totul speciala pentru cei doi. Iubita vloggerului și-a sarbatorit ziua de naștere, iar Selly a postat o imagine cu iubita sa și un mesaj emoționant.

- Laurențiu Reghecampf a parasit Romania alaturi de partenera lui Corina Caciuc, alaturi de care are un copil. Locația lor este in stransa legatura cu jobul antrenorului de la Neftchi Baku, un club de fotbal din Baku, Azerbaidjan care evolueaza in Yuksak Liga. Dupa ultima remiza, antrenorul a fost aspru…

- Kira, fiica lui Gica Hagi, a postat o imagine frumoasa pe Instagram. Ocazia este aniversarea de 58 de ani a fostului mare fotbalist roman. „La mulți ani, tata”#simplythebest a fost mesajul atașat de Kira Hagi. View this post on Instagram A post shared by Kira Hagi (@kirahagi) Fiica „Regelui” fotbalului…

- Laurențiu Reghecampf se poate considera un barbat implinit. Anterenorul a postat pe o rețea de socializare o imagine emoționanta cu fiul sau și al Corinei Caciuc. Ce fotografie a publicat cu micuțul Liam, copilul pe care il are alaturi de femeia in brațele careia și-a gasit fericirea.

- Luca Reghecampf, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, s-a lasat fotografiat alaturi de partenera lui intr-o ipostaza tandra. Mai mult decat atat, tanarul i-a facut Asianei Peng o surpriza neașteptata, de ziua ei.

- Laurențiu Reghecampf are acum toate motivele sa fie un barbat implinit. Are o familie frumoasa și o cariera de succes. Viața lui s-a schimbat radical dupa ce a intalnit-o pe Corina Caciuc și a divorțat de Anamaria Prodan. Totul parca a capatat sens de cand in viața cuplului a aparut fiul lor, micuțul…

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au surprins fanii cu o noua fotografie emoționanta. Cei doi proaspeți parinți se bucura de primul Craciun alaturi de rodul iubirii lor. Antrenorul de fotbal a decis ca anul acesta sa sarbatoreasca alaturi de oamenii cei mai apropiați, iar din jurul lui nu au…

- Laurențiu Reghecampf a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu partenera lui, Corina Caciuc, și fiul lor, Liam. Antrenorul radiaza de fericire și se mandrește cu frumoasa lui familie, astfel ca a transmis un mesaj emoționant in mediul online.