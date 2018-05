Cât de întunecat îţi este sufletul în funcţie de zodie Umbra sufletului poate creste sau poate scadea, in functie de energia cu care venim in contact, in functie de energia pe care o intretinem mai mult si o raspandim printre ceilalti. Cu cat traim intr-o vibratie mai inalta, cu cat avem emotii pozitive, cu atat sufletul nostru atrage mai putin intuneric. Dar, indiferent daca ne place sau nu, indiferent daca acceptam sau nu, indiferent daca recunoastem sau nu, fiecare dintre noi are o latura intunecata care ne impiedica sa vedem curcubeul si se concentreaza numai pe nori negri. Iata cat de intunecat este sufletul tau, in functie de zodie! … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Iata mantra saptamanii 14-20 mai 2018 in functie de zodie, benefica si utila pentru a putea trai mai usor, cu claritate si cu cat mai putine stari negative, mai ales in aceasta saptamana cu totul aparte in care sunt in acelasi timp evenimente astrale de calibru: Luna noua in Taur, Uranus se muta…

- HOROSCOP 7 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ai ajuns la un nivel foarte bun al unui proiect caruia ii acorzi importanta marita. Esti mandru de tine, si meriti un premiu! Indiferent in ce ar consta acest dar pe care ti-l oferi, important aici e starea de bine care te cuprinde, satisfactia…

- Din punct de vedere astrologic, aceasta luna aprilie este asa cum ii este si reputatia, amestecata, cu de toate, si din punct de vedere meteorologic dar si al emotiilor sau intamplarilor din viata fiecaruia, gratie influentei astrale. Indiferent cat de mult ne influenteaza planetele, si noi insine avem…

- Horoscop dragoste Berbec Ai claritate in gandire si esti obiectiv, de aceea este un moment prielnic sa iei decizii. Fie ca iti indrepti atentia catre cariera, fie ca te dedici vietii de familie, ai grija, insa, sa nu neglijezi cealalta parte. Vei avea nevoie de amandoua. Cere sfatul sefilor…

- Intrebari dificile la care nu este, totusi, atat de greu de raspuns. Astrologii ne vin in ajutor si au alcatuit o serie de ghidari care te pot calauzi in intelegerea menirii tale pe pamant. Semne de Foc: Berbec, Leu, Sagetator Semnele de Foc agita spiritele, vor schimbari, ei nu iau…

- Cristalele terapeutice sunt, de fapt, pietre pretioase si semipretioase care, atunci cand le porti, te ajuta sa te echilibrezi din punct de vedere energetic, intareste punctele forte si diminueaza punctele slabe. Iata ce cristale terapeutice ti se potrivesc in functie de zodie. Berbec…

- BERBEC Berbecul se sperie de orice. In ciuda personalitatii sale, Berbecul poate fi speriat de unele lucruri destul de ciudate. Cu toate ca se da curajos initial, apoi tremura intr-un colt de frica. Oamenii pot fi socati sa-l vada cum reactioneaza atunci cand vede un paianjen, dar trebuie…