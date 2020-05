Cât de importante au fost interdicțiile de călătorie în pandemie: fără ele, alte câteva milioane de europeni s-ar fi îmbolnăvit Vestea buna e ca masurile luate pentru a limita calatoriile internaționale in cadrul UE au prevenit milioane de cazuri noi. Vestea proasta e ca relaxarea acestor masuri ar putea duce la un nou val de infecții.Una dintre primele masuri adoptate la nivel internațional pentru reducerea transmiterii noului coronavirus a fost introducerea unor restricții de calatorie. Nimanui nu-i plac astfel de restricții, dar, conform unui nou studiu, sunt eficiente. Fara nici o astfel de restricție, scriu autorii unui nou studiu, am fi putut vedea peste 6 milioane de cazuri in plus in Europa.Prea tarziu, prea devremeDin… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air prelungește suspendarea zborurilor din Romania catre Europa, pana in 14 mai. Cum iși despagubește clienții afectați Zborurile operate de Wizz Air raman suspendate pana pe data de 14 mai, inclusiv, iar pasagerii cu rezervari afectate de aceasta decizie vor primi automat un voucher de 120% din…

- Franta, Germania, Italia si Spania au lansat o initiativa comuna pentru a debloca dificila reforma a sistemului de azil in UE, prin care pledeaza pentru o repartizare obligatorie a solicitantilor de azil intre statele membre, relateaza vineri AFP. Ministrii de interne din cele patru state - Franta si…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Europa trecut pragul de un milion, anunța agenția France Presse pe Twitter. Țara cel mai grav afectata din Europa este Spania, cu 174.060 de cazuri confirmate, urmata de Italia, cu 162.488 de cazuri, și Germania, cu 132.210 de cazuri de coronavirus. Peste…

- In Romania, numarul de copii care ies dincasa este de patru ori mai mic acum, la inceputul lunii aprilie, fața deperioada anterioara pandemiei, arata un studiu realizat de dezvoltatoriiaplicației Find My Kids. Copiii din țara noastra respecta restricțiile decirculație mai puțin decat cei din Spania,…

- De asemenea, comertul mondial se va diminua cu 4,3 la suta, prin comparatie cu scaderea de 0,4 la suta cu un an in urma. "Riscul de credit al companiilor va fi foarte ridicat chiar si intr-un scenariu optimist, in care activitatea economica reporneste treptat in al treilea trimestru al anului…

- In urma cu patru luni Europa urmarea cu o curiozitate mai degraba științifica situația aparuta in China in provincia Wuhan, unde in luna decembrie au aparut primele cazuri de coronavirus. Curiozitatea a inceput sa se transforme in ingrijorare dupa numai o luna și jumatate, cand a fost inregistrat primul…

- Discutiile liderilor G20 vin intr-un moment in care bilantul mondial al pandemiei a ajuns la aproximativ 20.600 de decese provocate din cauza virusului aparut in China in decembrie.Numarul celor infectați se apropie acum de jumatate de milion de oameni cu peste 450.000 de cazuri inregistrate in intreaga…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…