- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat, fiind intrebat daca presedintele Klaus Iohannis ar putea fi viitorul secretar general al NATO, ca aliatii vor decide cand si pe cine vor alege. El a mentionat ca nu stie daca va termina in toamna mandatul de secretar general adjunct si ca…

- Mircea Geoana a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, cat de importanta este Romania pentru NATO. “Romania are in sine un rol de buffer strategic si de platforma strategica multi-regionala, as spune, fara egal. Poate Polonia sa aiba un rol similar strategic. Problema…

- Un cutremur de 2 grade s-a produs, joi dupa amiaza, in Romania. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 12:36, in Dobrogea, județul Constanța. Conform sursei citate, seismul s-a produs la o adancime de numai 3 km, in apropierea urmatoarelor orase: 30 km…

- In ziua de 06 Februarie 2023 la ora 03:26:20 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.6, la adancimea de 20km.Seismul a avuto o intensitate macroseismica IV.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km NE de Ploiesti, 94km…

- Un cutremur a avut loc marți, la ora 16:31:14 (ora locala a Romaniei), in Muntenia, județul Braila, la o adancime de 27 de kilometri.Cutremurul de suprafața, catalogat drept slab de seismologi, a avut magnitudinea ml 2.1.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58km SV de Braila, 74km SV…

- Cutremur in Romania. Un seism de 2,8 grade s-a produs, vineri dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 9:15, la o adancime de 110 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 61 km NE de Ploiesti, 78 km SE de Brasov, 109 km N de Bucuresti,…