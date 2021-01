Cât de importantă este fiabilitatea utilajelor în gestionarea unui buget O problema mai actuala ca niciodata, gestionarea costurilor este o provocare pentru orice tip de afacere; pentru agricultura, un buget bine organizat poate fi chiar vital avand in vedere ca cele mai multe ferme sunt mici. Potrivit datelor Eurostat, Romania este țara cu cea mai fragmentata agricultura din Uniunea Europeana: mai bine de 90% dintre fermele romanești nu au nici macar 5 hectare. Doar 0,5% au peste 50 de hectare, deși Romania are peste 33% din totalul fermelor din Uniune. Chiar și așa, fermele autohtone asigura mai puțin de 3,5% din producția standard a Uniunii Europene. Altfel spus,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul Centrului European al Bolilor vine dupa ce infectarile cresc alarmant in mai multe țari europene, in paralel cu inceperea campaniei de vaccinare. Specialiștii spun ca nu este momentul relaxarii, pentru ca cele trei mutații ale coronavirusului, alaturi de varianta originala reprezinta un…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere a lucrarilor in construcții din UE, in noiembrie Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o scadere cu 4,9%, in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, acesta fiind cel mai semnificativ declin consemnat in randul statelor membre ale Uniunii Europene,…

- Ungaria are putine sanse sa recurga la vaccinul rusesc Sputnik V având în vedere capacitatile limitate de producere a acestuia, a declarat duminica prim-ministrul Viktor Orban, într-un interviu în care a criticat abordarea Uniunii Europene în privinta achizitionarii…

- Anul trecut, statele membre ale Uniunii Europene au produs aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 miliarde de euro, arata datele publicate astazi de Eurostat . In comparație cu 2009, producția de turta dulce a scazut cu 17%, in functie de greutate, potrivit sursei citate.Cea…

- Romania a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor, aceasta fiind cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe cap…

- Romania a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor - cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate astazi de Eurostat.

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 33,2 miliarde de euro in 2019, in crestere comparativ cu 30,8 miliarde de euro in anul anterior, in timp ce intrarile in UE au totalizat 13 miliarde de euro, pe plus…

- Stadiul cooperarii bilaterale romano-elvetiene si gestionarea pandemiei de COVID-19 s-au aflat printre temele discutiei care a avut loc luni intre presedintele Klaus Iohannis si presedintele Confederatiei Elvetiene, Simonetta Sommaruga, la solicitarea partii elvetiene. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…