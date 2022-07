Stiri pe aceeasi tema

- Ți-ai dori sa te relaxezi cateva zile, undeva, departe de agitația lumii, de grijile de zi cu zi și, te-ai gandit ca marea ar fi cea mai buna soluție pentru tine și familia ta sa va petreceți cateva zile impreuna.Vara și-a facut apariția și, o pauza pe care ți-o dorești de mult timp, ți-ar…

- Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA este de 179.263 mii lei. Durata totala de realizare a investitiei este de 51 luni, din care 45 luni pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj si 9 luni pentru proiectare, din care 3 se suprapun cu perioada de executie. Guvernul a aprobat ieri, 08 iunie…

- Alex Avasiloae este primul gimnast roman care va participa la Campionatul European de Trampoline de seniori. Alex Avasiloae e deschizatorul de drumuri in Tampoline-ul din Romania, cea mai noua disciplina inființata de Federația Romana de Gimnastica, in 2021. „Sunt destul de emoționat pentru ca este…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca ”exista lucruri de discutat” cu omologul sau rus Vladimir Putin, o intalnire de la care vrea ca ucrainenii sa-si reia ”viata dinainte” de razboi, relateaza AFP. ”Sunt lucruri de discutat cu presedintele rus (Vladimir Putin). Nu va spun ca poporul…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au dus relația la un alt nivel weekend-ul acesta! Daca pana acum actrița a fost surprinsa destul de des in compania parinților iubitului ei, acum a sosit momentul ca și actorul sa mearga acasa la ea. Iata cum se ințelege fostul iubit al Cristinei Ciobanașu cu socrii!

- Dupa doi ani de pauza, impusa de pandemia COVID-19, FSC reia cel mai important eveniment caritabil al Bacaului, marcand in același timp un moment festiv: anul acesta Fundatia de Sprijin Comunitar implinește 25 de ani de activitate! Gala Premiilor Comunitații Bacauane este cel mai important și longeviv…

- Inca ne aflam sub amprenta lasata de careul Soare-Pluto, deci va trebui sa fim responsabili la modul in care ne manifestam dorințele și autoritatea. In plus, Luna trece prin Sagetator astazi și ne imprima mai multa energie, entuziasm și chef de viața. Important este sa nu exageram. Horoscop zilnic 19…