Cât de îmbătrânit este județul Mureș Situația din țara arata ca in graficul de mai jos: Impactul asupra creșterii Imbatranirea populației va afecta finanțele publice ale guvernelor din majoritatea țarilor lumii, iar agențiile de rating avertizeaza ca acest lucru va pune presiune pe ratingurile suverane, scriu jurnaliștii de la Financial Times. Imbatranirea forței de munca va pune presiune asupra puterii economice și fiscale a... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, evenimentul rutier s-a produs in apropiere de Reghin pe DN 15, la intersecția cu localitatea Luieriu. In accident au fost implicate trei autoturisme, in urma impactului doua dintre acestea parasind partea carosabila. Echipaje de pompieri de la Detașamentul Reghin…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat, in perioada 6-7 mai, doua acțiuni in județul Mureș, pe linia prevenirii faptelor ilicite din domeniul…

- Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, accidentul s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, pe raza comunei Taureni, in momentul in care un autotren a parasit partea carosabila intrand intr-o locuința din proximitatea drumului. In urma accidentului, șoferul a suferit leziuni minore și a fost preluat de un…

- S-a incheiat seria de consultari „Guvernam pentru Comunitate" organizat de UDMR, etapa din județul Mureș. "In cadrul consultarii, in ultimele doua luni, ne-am intalnit cu comunitațile noastre și cu liderii locali din peste 40 de comune din județul Mureș, am discutat fața in fața cu aproape 3.000 de…

- S-a terminat faza de proiectare și avizare, astazi am eliberat autorizația de construire, a anunțat primarul din Balaușeri Varga Adorjan In data de 11 aprilie D.R.D.P. Brașov a lansat licitația pentru execuție, in valoare totala estimata de 4.375.432 lei + TVA. Ofertele se pot depune pana la data de…

- Conducerea societații Vienna Energy Forța Naturala SRL, cu sediul social in București, strada Sf. Vineri nr. 29, etaj 2, camera 8, sector 3, titular al activitații "Productia de energie electrica – cod CAEN rev. II – 3511", anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere a autorizatiei…

- Compania ungara HELL ENERGY, liderul pieței de bauturi energizante din Romania, a inaugurat noul depozit logistic și sediul central din orașul Ungheni, județul Mureș. Investiția, demarata la inceputul anului 2022, a costat 18 milioane de euro. Complexul cuprinde o cladire de birouri cu o suprafața de…

- Situația statistica a rezultatelor obținute de catre elevii din clasa a VIII-a, din județul Maramureș, la simularea examenului de evaluare naționala din anul școlar 2022-2023, este urmatoarea: – limba și literatura romana: 3783 de elevi participanți (din totalul de 2997 elevi de clasa a VIII-a); 2849…