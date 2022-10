Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Iucinu face mari sacrificii pentru a nu-și risca sanatatea. Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, mama lui Andrei Tinu a marturisit ca are o pensie de 1 000 de lei, iar facturile sunt mult prea mari pentru pensia mult prea mica. Cum reușește sa se descurce, dar și ce decizii a luat.

- Viorel Lis, care are 78 de ani, se confrunta cu grave probleme de sanatate. Oana, soția lui, are grija de el, insa nu se mai descurca singura, dupa cum a declarat intr-un interviu pentru Click . Se gandește sa cheme o asistenta acasa sau sa il interneze intr-un azil. In ultima perioada, Oana Lis e precum…

- Nicolae Constantin (48 de ani), antrenorul Petrolului, spera ca problemele financiare sa fie rezolvate in perioada imediat urmatoare. Petrolul a obținut inca o victorie prețioasa in Liga 1, 3-2 impotriva Chindiei Targoviște, dar la club nu este liniște. Imediat dupa meci, Gabriel Tamaș a transmis ca…

- Viorel Lis a fost externat, iar soția sa, Oana, este cea care are grija de el in aceasta perioada. Partenera fostului edil al Capitalei a mulțumit tuturor celor care au ajutat cu donații. Oana Lis a ajuns intr-o situație disperata și a cerut ajutorul oamenilor pentru a putea plati tratamentul lui Viorel…

- Oricat de mult incercam, viețile noastre nu sunt intotdeauna pline de bucurie și pozitivitate. Uneori, se intampla lucruri pentru care nu suntem pregatiți și ne simțim devastați și pierduți. Sa ne ținem capul sus poate fi o provocare atunci cand tot ce ne dorim este sa ne aruncam in pat și sa plangem.…

- Viorel Lis are grave probleme de sanatate, acesta a ajuns in scaun cu rotile. Fostul primar al Capitalei e ingrijit acum de Oana, soția lui, care nu mai poate munci, a ramas cu el, acasa. Viorel Lis petrece acum mult timp in casa, abia se mai poate deplasa. Petrece mult timp in fața televizorului și…

- Oana Lis a luat ieri, 10 august, o decizie neașteptata. Soția lui Viorel Lis și-a dus verigheta de aur la un amanet din București pentru a face rost de bani. Intr-o postare pe Facebook, Oana Lis a dezvaluit ca iși duce bijuteria la amanet pentru a obține bani. Trebuie neaparat sa ii cumpere lui Viorel…

- In urma cu o saptamana, Viorel Lis a ajuns la spital, unde a primit ingrijiri medicale. Oana, soția fostului edil al Capitalei, face noi declarații despre starea de sanatate a acestuia.Viorel Lis este acum internat intr-un centru de recuperare și nu se știe pentru ce perioada va sta acolo. Fostul edil…